Sky – Riunione in corso tra agenti di Petagna e la Samp: le ultime

La trattativa tra Andrea Petagna e la Sampdoria non sembra essersi ancora conclusa del tutto. L’attaccante ex Spal dopo essere stato ad un passo dalla Sampdoria, sembrava praticamente certo della permanenza al Napoli ma le cose sembrano essere cambiate nuovamente

Come riportato da Emanuele Baiocchini, giornalista Sky, in questi minuti è in corso una riunione tra l’agente, Beppe Riso ed i dirigenti della Sampdoria per cercare di sbloccare la trattativa. Il tempo stringe, ma la trattativa Petagna – Samp è ancora aperta.