La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli spiega che non c’è da preoccuparsi per Anguissa: è una prassi che il Napoli annunci “più in ritardo” i calciatori, è solo una questione di procedura ma entro le 20 darà tutto ok.

Ci sono invece novità per il futuro di Gaetano: pare che il calciatore resterà alla corte di Luciano Spalletti e quindi il prestito alla Cremonese può realmente saltare.