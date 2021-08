CdS – Mercato Napoli: la scelta di Petagna sul suo futuro

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, si sofferma sul Napoli e sulla questione riguardo Andrea Petagna.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che l’attuale attaccante partenopeo non abbia fretta di lasciare la piazza azzurra. Non a caso, ha rimandato la decisione in merito al suo possibile trasferimento alla Sampdoria. Il giocatore è in sintonia con il gruppo squadra e, per il momento, vorrebbe restare.

Inoltre, in merito all’ingaggio, pare che il Napoli gli abbia garantito un aumento (dai 1,8 mln ai 2,2 mln di euro netti a stagione). Un aspetto che potrebbe ulteriormente influenzare la scelta di Petagna riguardo la sua permanenza nel club di Aurelio De Laurentiis.

Ora come ore, dunque, il futuro dell’attaccante friulano rimarrà azzurro.