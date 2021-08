MONDONAPOLI TV – Il Napoli vince con il Genoa soffrendo e il mercato è ancora aperto! Rivivi la diretta di ieri

Una diretta calda, piena di tematiche, è andata in onda ieri sera con MondoNapoli TV. I nostri social Facebook, Youtube e Twitch sono stati inondati dai commenti dei nostri utenti che hanno interagito con i nostri opinionisti.

Abbiamo aperta la live con un analisi sulla partita, concentrandoci sui dati, le pagelle, i top e flop scelti da noi. Abbiamo selezionato come migliore del match Kalidou Koulibaly, il difensore ieri è stato un vero e proprio muro e ha garantito sicurezza alla porta azzurra. Peggiore, invece, abbiamo scelto Lozano, il Chucky non ha creato molte occasioni sulla fascia di sinistra e quelle poco avute le ha sprecate.

Poi siamo passati alle dichiarazioni rilasciate da Giuntoli nel pre partita e da Spalletti nel post. I due hanno parlato di mercato lasciando intendere che per ora è ancora tutto aperto sia in entrata sia in uscita.

Come ultimo talk, abbiamo trattato il mercato in entrata discutendo su chi potesse arrivare a centrocampo per rinforzare la rosa di Spalletti. Vari nomi abbiamo analizzato, tra cui quello di Amrabat e Loftus Cheek, valutando la reale possibilità di vederli in azzurro.

Clicca qui per rivivere la diretta.



