Gazzetta – Potrebbe essere stato l’ultimo goal in azzurro di Petagna

Il goal contro il Genoa di Andrea Petagna è valso tre punti.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, la cessione alla Sampdoria potrebbe diventare realtà nelle prossime ore e al tempo stesso potrebbe tramontare: sarà decisiva la volontà della dirigenza, il calciatore sarebbe entusiasta di rimanere e di essere a disposizione per altre occasioni da cogliere al volo come quella di ieri.

Per ora non ci sono decisioni ufficiali in merito al suo passaggio in terra ligure, ma è indubbio che quello di ieri potrebbe essere stato l’ultimo timbro partenopeo del gigante ex Atalanta e Spal.