Gazzetta – Giuntoli vira su tre nomi per chiudere un colpo a centrocampo

Cristiano Giuntoli sta studiando il da farsi per chiudere il bellezza il mercato.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo del Napoli avrebbe individuato tre profili su tutti per cercare di concludere una trattativa a centrocampo. I nomi interessati sarebbero Nandez, Anguissa e Schouten: due di questi tre giocano in Serie A, il primo nel Cagliari ed il terzo nel Bologna.

L’età media è di 25 anni e questo rientrerebbe nei parametri della società, che vorrebbe regalare al mister un’altra pedina da inserire nel 4-3-3 in attesa del ritorno di Diego Demme.