ULTIM’ORA – Di Marzio: “Il Fulham accetta il prestito per Anguissa”

Gianluca di Marzio si è espresso pochi minuti fa su Twitter dando praticamente per fatto l’affare per Anguissa.

Come riportato dal suo profilo, sarebbero in programma tra poco anche le visite mediche per rendere sempre più concreto il passaggio dal Fulham al Napoli in prestito con diritto di riscatto. Sarebbe lui, dunque, il colpo a centrocampo di cui si parlava già nella giornata di ieri.

Le cifre dell’affare sarebbero divise tra un prestito attuale di 400 mila euro ed un riscatto fissato a ben 12 milioni.