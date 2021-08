Il calciomercato entra nel vivo e per gli azzurri è di nuovo tempo di trattative: il Napoli si muove per rinforzare la rosa e regalare all’allenatore Luciano Spalletti i rinforzi necessari a tornare ai vertici del prossimo campionato. Con la nostra rubrica potrete restare sempre aggiornati sulle percentuali e sulle ultime news relative alle trattative di mercato!

Di seguito le novità del 29/08/2021 con le rispettive percentuali:

IN ENTRATA:

SPESA TOTALE: 19 MILIONI*

Incluso riscatto di Politano (19 milioni)

IN USCITA:

INCASSO TOTALE: 6 MILIONI

Di seguito tutte le notizie del 29-08-2021

10:10 – Stando a quanto riportato da Il Mattino, i nomi per il centrocampo restano tre: Amrabat, Berge e Youssouf. Quest’ultimo sembrerebbe essere in vantaggio, con il Saint-Etienne che avrebbe aperto al prestito.

9:30 – Filippo Costa sarebbe ad un passo dalla Reggiana in Serie C. Ad annunciarlo è Nicolò Schira.

9:10 – Kostas Manolas rimarrà a Napoli. Come riporta Il Corriere dello Sport, il greco non tornerà, almeno per quest’anno, all’Olympiakos, viste le difficoltà della trattativa.

8:20 – Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Cristiano Giuntoli starebbe pensando a Ruben Loftus-Cheek del CHelsea come nuova tentazione per il centrocampo azzurro.