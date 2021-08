Spalletti: “Petagna ha reagito da bomber e parleremo del suo futuro. Il Napoli non è secondo a nessuno”

“Cosa pensa del gol annullato a Pandev a causa dello scontro fra Rovella e Meret? Giusta la chiamata di Di Bello, l’intenzione di Rovella era il contatto con Meret, è chiaro fallo. Sapeva che era troppo lunga e ha cercato l’ostruzione, è fallo. Noi possiamo pensarla in qualsiasi modo, ma questo è un caso obiettivo, lui si gira per sbattere contro il portiere, non guarda minimamente la palla.

Insigne falso nueve, idea già vedendolo all’Europeo o provata direttamente in settimana? Insigne mi solletica in allenamento, ogni volta mi viene un’idea. Lorenzo oggi ho scelto di metterlo falso nueve perchè doveva coprire contro il quinto uomo, con la sua qualità ha messo ancora il suo marchio, ha fatto una serie di recuperi importanti. Ounas l’ho inserito poi per acquisire ancor più qualità.

L’idea di Sarri di mettere Mertens punta al posto di Milik grande intuizione, ma credo che non posso paragonare quello che oggi ha fatto Insigne con Mertens, il belga forse è più bravo negli spazi, lo attendo, ora è fuori.

Petagna centrato sul Napoli? Andrea è un attaccante da palla addosso e da chiusura in area di rigore, ogni tanto gli hanno preferito altri calciatori, ma perchè si possono provare soluzioni diverse, anche con i compagni. Chiaramente se impieghi poco Petagna lui si stufa, io e lui chiariremo questa cosa. Ci sono dei discorsi, ed è chiaro che possa anche partire con il mercato aperto ma lui con me è stato disponibile, e mi ha dato subito disponibilità. Con Andrea Petagna parlerò del suo futuro, lui deve fare delle scelte, ma noi troveremo la soluzione migliore anche con la società che deve ridurre il monte ingaggi per amissione anche del Presidente. Ogni volta dopo il gol noi ci trasmettiamo la gioia, per caricarci, ha avuto una reazione da bomber vero.

Il Napoli è fra le 7 che lottano per il campionato e non è seconda a nessuno, chiaramente poi ci saranno delle gerarchie e mi aspetto delle sorprese. Basti guardare l’Empoli contro la Juve ieri, che hanno giocato una gran partita.”

Così Luciano Spalletti ai microfoni di DAZN ha commentato la sua partita.