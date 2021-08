Sky – Nome nuovo per il centrocampo. Ounas e Petagna via? La situazione

Stando a quanto riportato a Sky Sport per Calciomercato l’Originale pare che saranno davvero infuocatissimo gli ultimi giorni di mercato. In entrata il Napoli sta lavorando al centrocampista e secondo Gianluca Di Marzio, il nome nuovo è Anguissa del Fulham. Pare che il Napoli lo abbia bloccato, il Fulham vorrebbe monetizzare il più possibile con il prestito con obbligo di riscatto, il Napoli vuole fare prestito secco o con diritto. ADL vorrebbe chiudere fra domani e martedì. Pare che i dirigenti azzurri abbiano provato anche la pista Nandez, pista complicata a causa dei costi.

Mercato in entrata ma specialmente in uscita con le situazioni spigolose di Petagna ed Ounas, i due sono cercati da diverse squadre anche del nostro campionato, ma Spalletti è stato chiaro con la dirigenza, solo uno dei due partirà. Al momento sembra più vicino al trasferimento Petagna, su di lui c’è la Samp che potrebbe accelerare specialmente dopo il gol di questa sera. Domani i blucerchiati sono pronti a chiudere per il prestito e a convincere il Napoli. Per Ounas invece è forte l’interesse del Milan che ha chiesto un prestito a 3 milioni di euro, secco no del Napoli che chiede 20 milioni per la cessione definitiva.