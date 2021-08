Petagna strizza l’occhio la Samp: i dettagli

Un ritorno che potrebbe far bene a tutti. Stiamo parlando del possibile ritorno alla Sampdoria di Andrea Petagna. L’attaccante ha infatti ricevuto un’offerta dai blucerchiati, anche se il Napoli non sembra interessato a cederlo, per il momento. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport pare che Ferrero sia pronto a fare sul serio per l’attaccante, che con Osimhen e Mertens, possibili titolari, e addirittura Insigne e Lozano, pronti a soffiargli il posto da false punte, sarebbe ben complicato trovare un po’ di spazio nell’affollatissimo reparto.

Al momento si parla di un prestito ma ADL è stato chiaro, l’importante è che si tratti di un prestito oneroso, da definire l’ipotesi riscatto.