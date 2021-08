Petagna: “Oggi non pensavo di essere qui, sentivo che avrei segnato”

“Non vedevo l’ora di entrare, è un mese che ho delle difficoltà ma sono 20 giorni che mi alleno regolarmente con il gruppo, volevo entrare e sentivo che avrei segnato. Onestamente oggi non pensavo di essere qui, ci sono state tante vicende in settimana, ma so quanto valgo e i miei compagni mi hanno aiutato incoraggiandomi a segnare. Fabian e Ospina mi stanno vicino più di tutti. Siamo forti, dobbiamo dimostrare di esserlo, l’anno scorso siamo stati un po’ sfortunati, ma con Spalletti dimostreremo il nostro potenziale. Entrare e segnare è sempre bello, io faccio un po’ di fatica in queste situazioni, ho forse bisogno di ingranare prima un po’, ma oggi è andata bene.”

Così Andrea Petagna ai microfoni di DAZN ha commentato la sua partita.