Kostas Manolas ha manifestato da settimane la sua voglia di tornare in Grecia, in particolare all’Olympiakos, squadra che lo ha lanciato. Come spiega l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, però, il difensore rimarrà, almeno per un altro anno, a Napoli. Il suo ingaggio da 4.2 milioni annui e il prezzo del cartellino che chiedeva il Napoli sono risultati un ostacolo troppo grande per il club greco che non è riuscito a soddisfare le richieste.