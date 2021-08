Il Napoli è alla continua ricerca di un centrocampista da regalare a Luciano Spalletti, magari in prestito o a parametro zero. Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l’ultima tentazione di Cristiano Giuntoli corrisponde al nome di Ruben Loftus-Cheek del Chelsea, in uscita dal club londinese. Non c’è ancora una vera e propria trattativa tra i due club, ma potrebbe crearsi nelle prossime ore.