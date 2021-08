Genoa-Napoli, le formazioni ufficiali. Sciolti i dubbi in attacco!

Manca sempre meno all’inizio del match che opporrà Genoa e Napoli a Marassi. Alla vigilia Luciano Spalletti non ha svelato come e con chi avrebbe sostituito Victor Osimhen, squalificato. Sarà dunque il tridente leggero composto da Insigne, Lozano e Politano a scendere in campo con a centrocampo la novità Elmas al posto dell’infortunato Zielinski. Di seguito le formazioni ufficiali:

Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vanheusden, Criscito; Ghiglione, Badelj, Sturaro, Cambiaso; Hernani, Ekuban.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Elmas; Politano, Insigne, Lozano.