Genoa-Napoli, finisce qui! Gli azzurri espugnano Marassi

FINISCE QUI. Il Napoli si prende altri tre punti, con il brivido e con la rete decisiva di Andrea Petagna. Perde ancora il Genoa, termina 1-2.

92′ Esce Mario Rui, ammonito e molto nervoso, ed esordisce Juan Jesus. Fuori anche Elmas e dentro Gaetano.

90′ Sei minuti di recupero.

84′ Petagna porta il Napoli in vantaggio!!! Punizione di Mario Rui e spizzata vincente di Petagna, 1-2.

82′ Cambi da entrambe le parti. Nel Napoli esce Politano ed entra Petagna, nel Genoa esce Ghiglione ed entra l’ex Behrami.

79′ Koulibaly arriva a calciare da fuori area andando non molto distante dal palo

70′ Primo cambio per il Napoli, esce Lozano ed entra Ounas.

69′ Pareggia il Genoa, segna Cambiaso su cross di Ghiglione dalla destra.

67′ Doppio cambio nel Genoa: fuori Vanheusden e Sturaro, dentro Masiello e Kallon.

65′ Miracolo di Sirigu su Lozano! Il Chucky riceve palla in area, rientra sul destro e calcia trovando la deviazione in angolo del portiere rossoblù.

55′ Annullato il gol al Genoa. Contatto tra Rovella e Meret giudicato falloso, si resta 0-1.

54′ Trova il pareggio il Genoa. Su un traversone dalla destra, Meret esce per bloccare il pallone che però gli sfugge…pronto Pandev a ribadire in rete a porta vuota.

51′ Giallo anche per Mimmo Criscito.

50′ Ghiglione arriva a calciare in corsa in area di rigore, Meret salva tutto. Poi Rovella sfiora il palo sugli sviluppi dell’azione. Che rischio per il Napoli!

49′ Ammonito Politano.

46′ Doppio cambio per il Genoa: fuori Hernani ed Ekuban, dentro Pandev e Buksa.

INIZIA IL SECONDO TEMPO

46′ Si chiude il primo tempo, Napoli in vantaggio sul Genoa per 0-1.

45′ Ammonito Di Lorenzo per fallo su Cambiaso, il Genoa non sfrutta la punizione dal limite.

39′ Fabian Ruiz! Cambio gioco di Insigne per Politano che serve al limite Fabian Ruiz. Lo spagnolo se la sposta sul mancino e la mette nell’angolino basso. Cambia il punteggio, Genoa 0 Napoli 1.

32′ Insigne batte una punizione dalla destra, ma il cross teso finisce tra le braccia dell’estremo difensore rossoblù.

30′ Sirigu salva il Genoa! Insigne conclude la posizione defilata trovando i guantoni del portiere del portiere della Nazionale.

22′ Ghiglione calcia in area da buona posizione, Meret copre il primo palo e salva il Napoli.

13′ Palo di Insigne! Il capitano riceve in area e con un destro deviato centra il palo esterno. Palla in angolo.

10′ Ammonito Ekuban, intervento in scivolata su Di Lorenzo.

3′ Cross di Politano e Lozano di testa a centro area va vicino al gol, palla alta sulla traversa.

Fischio d’inizio, si parte a Marassi. Primo pallone per il Genoa.

18:05 – Squadre in campo per il riscaldamento:

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vanheusden, Criscito; Ghiglione, Rovella, Badelj, Sturaro, Cambiaso; Hernani, Ekuban.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Elmas; Politano, Insigne, Lozano.

Mancano pochi minuti al fischio d’inizio di Genoa-Napoli, match affidato al signor Di Bello. Gli azzurri vogliono dare continuità alla vittoria sul Venezia e allungare sulla Juve in attesa dello scontro diretto, i rossoblù vogliono riscattare il 4-0 con l’Inter. A breve inizierà anche la nostra diretta testuale per tenervi aggiornati su quanto accade nel match.