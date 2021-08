Di Lorenzo: “Con Spalletti bella atmosfera, siamo forti e lo dimostreremo in campo”

“Oggi avete sofferto un po sugli esterni ma avete sofferto da grandi? Quando affronti una squadra che gioca con gli esterni larghi e con una difesa a 5 è difficile, una vittoria sudata difficile, ma che fa ancora più piacere.

Sul gol ammetto di aver sbagliato, avendo gli esterni larghi ho fatto forse una scelta sbagliata prendendo quello piazzato meglio, ma è stato bravo a concludere. Nonostante questo è una vittoria che fa bene, prima della sosta, siamo contenti.

Con Osimhen è stato un bel momento, abbiamo parlato dopo la sua espulsione, sono cose di spogliatoio e non posso dire nulla, ma è importante aver vinto oggi anche senza di lui facendo emergere i sostituti, speriamo nel ricorso lo aspettiamo alla prossima.

Qui c’è una bella atmosfera, in settimana lavoriamo bene, Spalletti è un allenatore esperto e sta a noi riportare sul campo quello che ci chiede. Siamo forti e dobbiamo dimostrarlo sul campo ogni domenica. Oggi non era facile, che sia chiaro, il Genoa doveva vincere e risollevarsi e per noi non era per niente facile. Dovevamo sporcarci le mani.

L’Europeo ha dato molto esperienza, in Nazionale mi chiedono cose diverse, ma a Napoli ho più flessibilità in attacco e posso duettare con gli esterni offensivi.”

Così Giovanni Di Lorenzo ai microfoni di DAZN ha commentato la sua partita.