Clamoroso retroscena: una big di Serie A ci ha provato per Ounas

Un clamoroso retroscena che spunta proprio dopo la conferenza stampa di Luciano Spalletti, che riferendosi ad Ounas – come sempre – ha solo espresso belle parole e ha chiaramente detto che questa stagione la giocherà al Napoli. Per lui finalmente la grande opportunità dopo stagioni di tira e molla, passate fra l’Italia e la Francia in prestito. Ora però le cose sembrano cambiate, il tecnico toscano crede in questo talento, ma soprattutto è certo – per sua stessa ammissione da inizio ritiri – che potrà dare un grande apporto. Fiducia e feeling che di certo non aveva trovato negli anni precedenti con i suoi vecchi allenatori, da Sarri a Gattuso, con la piccola parentesi indecisionista di Ancelotti.

Stando però a quanto riportato dal Corriere dello Sport pare che prima che Spalletti parlasse in conferenza una big di A ci abbia provato per l’esterno algerino. Oltre al Marsiglia infatti pare fosse forte l’interesse del Milan, che chiedendo informazioni al Napoli ha ricevuto un secco no, poi confermato dall’allenatore in conferenza