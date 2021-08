ULTIM’ORA – I risulati dei tamponi al Gruppo squadra in vista della partenza per Genova

Come annunciato pochi istanti fa attraverso un Tweet sul proprio profilo ufficiale, i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra in vista dell’imminente partenza per Genova sono tutti negativi .

In vista della sfida col Genoa, prevista domani alle 18.30 allo stadio ‘Marassi’, Luciano Spalletti potrà dunque contare sulla rosa completa eccetto per gli infortunati ‘illustri’ Ghoulam, Mertens, Demme e Zielinski e dello squalificato Osimhen.

Il tecnico è poco fa intervenuto in conferenza stampa dicendo la sua sul possibile sostituto dell’attaccante nigeriano per la sfida contro il Grifone.