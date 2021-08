Ultimi giorni di mercato: Spalletti svela la sua decisione su Ounas

Negli ultimi giorni di mercato, il nome più gettonato per quanto concerne il mercato in uscita del Napoli è stato quello di Adam Ounas. L’algerino è stato accostato con insistenza al Marsiglia, che cerca un attaccante dopo la partenza di Dario Benedetto all’Elche. A sciogliere i dubbi sul futuro dell’attaccante partenopeo è Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Napoli.

Ecco quanto dichiarato: “Sugli esterni abbiamo anche Ounas che resterà con noi ed è un calciatore che ci può dare una mano importantissima”.

Dunque Adam Ounas resterà al Napoli e potrà avere l’occasione di dimostrare di essere un calciatore adatto per il club partenopeo e per il campionato italiano. Inoltre l’algerino oltre al ruolo di esterno, durante il pre-campionato ha dato segnali incoraggianti anche come trequartista alle spalle di Osimhen.