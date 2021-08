UFFICIALE – Il calendario di Europa League: si comincia con il Leicester!

Il Napoli, tramite i propri mezzi ufficiali, ha comunicato il calendario del girone dell’Europa League con date e orari. Infatti, come riportato dalla società azzurra, il cammino del Napoli in Europa inizierà il 16 settembre contro il Leicester in Inghilterra. Di seguito il calendario:

Prima giornata: Leicester-Napoli, 16 settembre ore 21

Seconda giornata: Napoli-Sparta Mosca, 30 settembre ore 18.45

Terza giornata: Napoli-Legia Varsavia, 21 ottobre ore 21

Quarta giornata: Legia Varsavia-Napoli, 4 novembre ore 18.45

Quinta giornata: Sparta Mosca-Napoli, mercoledì 24 novembre ore 16.30

Sesta giornata: Napoli-Leicester, 9 dicembre ore 18.45