Dopo l’espulsione di Victor Osimhen, Luciano Spalletti è alla ricerca del sostituto ideale per mettere in difficoltà la retroguardia del Genoa. Stando a quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, prosegue il ballottaggio Lozano-Petagna per sostituire il nigeriano. Secondo la radio ufficiale, aumentano le chanche di vedere Petagna dal 1′, dunque, il centravanti è in vantaggio sul messicano.