MONDONAPOLI TV – Genoa-Napoli, Spalletti studia la formazione! Alla scoperta del Leicester e dei suoi giocatori

Anche oggi MondoNapoli Tv è andata in onda con il suo consueto tg giornaliero delle 19. Per il mese di agosto vi terremo sempre compagnia in diretta su Facebook, su YouTube e su Twitch.

Il primo talk di giornata riguardava Spalletti e in particolare le sue dichiarazioni nella vigilia della sfida con il Genoa di domani.

Il secondo argomento, invece, riguardava l’Europa League e in particolare il Leicester, una degli avversari degli azzurri. Abbiamo parlato dei loro giocatori più pericolosi.

Poi siamo passati a focalizzarci sul match di domani con la squadra di Ballardini e abbiamo visionato le probabili formazioni delle due squadre.

Ultimo argomento oltre Napoli riguardava proprio i rossoblù e il loro mercato in entrata e in uscita.

