Davide Ballardini, allenatore del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Genoa Channel alla vigilia della sfida contro il Napoli.

Ecco quanto dichiarato: “Al Napoli non si possono concedere spazi, bisogna limitarli sin da subito. Non dobbiamo farli ragionare in modo tale da non poter esprimere tutta la loro qualità. Tutto ciò è possibile solo se riesci a coprire bene il campo, sei aggressivo e giochi da squadra vera restando concentrato. Mi aspetto un Genoa completamente diverso rispetto alla sonora sconfitta contro l’Inter. Dobbiamo saper di essere squadra sia nella fase di possesso che di non possesso. Va dimostrato che il Napoli gioca contro una squadra che sa metterla in difficoltà. Del resto giochiamo contro una candidata allo scudetto e bisogna parlare solo di questa partita senza farsi distrarre dal calciomercato”.