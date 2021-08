Genoa-Napoli, alle 14.30 la conferenza stampa di Luciano Spalletti

Dopo il successo all’esordio col Venezia il Napoli di Luciano Spalletti vuole ripetersi strappando altri tre punti, per chiudere questo primo ‘assaggio’ di campionato prima della sosta tra le prime della classe. Sul proprio cammino il Genoa di Ballardini, vogliosa di riscattare la prestazione poco brillante all’esordio con l’Inter. Il tecnico del Napoli presenterà la sfida in conferenza stampa a partire dalle 14.30 prima della partenza degli azzurri per la Liguria; MondoNapoli.it vi accompagnerà come sempre con la diretta testuale della conferenza, per non perdere le dichiarazioni del tecnico toscano dalla dalla sala conferenze del centro tecnico di Castel Volturno.