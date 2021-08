L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio alla situazione rinnovo di Lorenzo Insigne e a Luciano Spalletti. Infatti, come riportato dal quotidiano, il giocatore di Frattamaggiore e De Laurentiis non hanno ancora parlato di persona e non è stato ancora trovato l’accordo per il rinnovo. Insigne, come riportato dal quotidiano, potrebbe fare un’altra stagione da protagonista per poi decidere, verso la fine della stagione, se rinnovare o andare via.