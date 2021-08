UFFICIALE – Sorteggiati i gironi di Europa League: le avversarie del Napoli

Si sono appena conclusi i sorteggi per l’Europa League 2021/2022. Solita sfortuna per il Napoli, sorteggiato nel Gruppo C insieme a Leicester, Spartak Mosca e il Legia Varsavia. Ricordiamo che da quest’anno il regolamento della competizione è radicalmente cambiato.

Di seguito tutti gli altri gironi:

GRUPPO A: Lione, Rangers, Sparta Praga, Brondby



GRUPPO B: Monaco, Psv, Real Sociedad, Sturm Graz



GRUPPO C: Napoli, Leicester, Spartak Mosca, Legia Varsavia



GRUPPO D: Olympiacos, Eintracht, Fenerbahce, Antwerp



GRUPPO E: Lazio, Lokomotiv, Marsiglia, Galatasaray



GRUPPO F: Braga, Stella Rossa, Ludogorets, Midtjylland



GRUPPO G: Bayer Leverkusen, Celtic, Betis, Ferencvaros



GRUPPO H: Dinamo Zagabria, Genk, West Ham