Il calciomercato entra nel vivo e per gli azzurri è di nuovo tempo di trattative: il Napoli si muove per rinforzare la rosa e regalare all’allenatore Luciano Spalletti i rinforzi necessari a tornare ai vertici del prossimo campionato. Con la nostra rubrica potrete restare sempre aggiornati sulle percentuali e sulle ultime news relative alle trattative di mercato!

Di seguito le novità del 27/08/2021 con le rispettive percentuali:

IN ENTRATA:

SPESA TOTALE: 19 MILIONI*

Incluso riscatto di Politano (19 milioni)

IN USCITA:

INCASSO TOTALE: 6 MILIONI

Di seguito tutte le notizie del 27-08-2021:

11:20 – Secondo Gianluca Di Marzio, la Reggiana è interessata a Filippo Costa. Per il centrocampista si valuta un colpo last minute in prestito.

10:40 – Il Napoli sta provando a convincere il Saint-Etienne a lasciar partire Zaydou Youssuf in prestito con diritto di riscatto. Intanto il prezzo per Ounas è fissato a 13 milioni, l’algerino può partire direzione Marsiglia in prestito con obbligo. Fonte: Corriere del Mezzogiorno.

10:20 – Secondo Tuttosport, il Napoli valuta i profili di Camara, Youssuf e Zakaria per il centrocampo. Su tutti e tre pesano le richieste economiche del club, sul secondo il Saint-Etienne è più restio ad accettare il prestito con diritto di riscatto.

09:50 – Come riferisce Tuttosport, uno tra Ounas e Petagna può dire addio per sbloccare le entrate. Sull’algerino c’è il Marsiglia, che lo vuole in prestito. Il Napoli non accetterà meno di 13 milioni in caso di trasferimento a titolo definitivo, in caso di prestito bisognerà prima rinnovare il contratto del giocatore che intanto spinge per un ritorno in Francia. In caso di mancato accordo, si procederà per far partire Petagna. Su di lui c’è la Sampdoria, orientata verso un prestito con diritto.

09:00 – Secondo Repubblica, Fabian Ruiz resterà a Napoli ma la società ha in mente di acquistare un centrocampista. Solo una cessione può sbloccare l’entrata, i nomi in uscita sono quelli di Ounas (lo vuole il Marsiglia), Petagna (accostato alla Samp) e Manolas (corteggiato dall’Olympiacos). I nomi per la metà campo sono invece: Berge, Zakaria, Amrabat, Vecino, Gagliardini e Youssuf.

08:20 – Amrabat può essere il rinforzo a centrocampo per il Napoli. La Fiorentina accetterebbe la cessione in prestito con obbligo, opzione non gradita dal Napoli. Si può chiudere con un prestito con obbligo condizionato dal raggiungimento di obiettivi personali e di squadra. Lo riporta Tuttosport.