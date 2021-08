SKY – Genoa-Napoli: le probabili scelte di Luciano Spalletti

Domenica al Marassi di Genova, andrà in scena il match Genoa-Napoli, sfida valida per la seconda giornata di Serie A.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, Spalletti avrebbe le idee abbastanza chiare sugli undici da schierare contro il grifone.

In porta dovrebbe toccare di nuovo a Meret. In difesa, confermati Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo, spazio a Elmas, che sostituisce l’infortunato Zielinski, con Fabian Ruiz e Lobotka. In attacco, il ritorno di Lozano, con Politano alle spalle di Lorenzo Insigne, che dovrebbe agire da falso nueve.

La probabile formazione:

Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Elmas; Lozano, Politano, Insigne.