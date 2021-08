Serie A Femminile, la svolta: diritti TV a La7 per i prossimi due anni

Ad un giorno dall’inizio della Serie A Femminile 2021/22 è arrivato un annuncio storico. Per il prossimo biennio, infatti, il campionato sarà visibile in chiaro e in esclusiva su La7 e La7d(canale 29 del digitale terrestre). Inoltre, la televisione del gruppo Cairo ha acquisito anche i diritti della Coppa Italia e della Supercoppa.

Ogni weekend sarà possibile vedere una partita, per un totale di 28 match stagionali (comprese le semifinali e finale di Coppa Italia e la Supercoppa). A ciò si aggiungono anche gli immancabili highlights e i vari approfondimenti a comporre un ricco palinsesto.

«Oltre a ritrovare tutte le partite su l’Ott di Timvision, la grande novità sarà quella di poter vedere una partita per giornata in chiaro su La7, dando così al movimento la possibilità di poter raggiungere sempre più persone e famiglie su tutto il territorio italiano». Queste le parole del presidente della divisione calcio femminile Ludovica Mantovani, una delle protagoniste della crescita del movimento calcistico femminile nostrano.

La squadra di La7 sarà composta da Francesca Brienza che con, l’ex CT della nazionale femminile ,Antonio Cabrini saranno in studio nel pre e nel post gara. In campo, invcece, le voci di Cristina Fantoni e Laura Gobbetti, con il commento tecnico di Martina Angelini.