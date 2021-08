Il calciomercato entra nel vivo e per gli azzurri è di nuovo tempo di trattative: il Napoli si muove per rinforzare la rosa e regalare all’allenatore Luciano Spalletti i rinforzi necessari a tornare ai vertici del prossimo campionato. Con la nostra rubrica potrete restare sempre aggiornati sulle percentuali e sulle ultime news relative alle trattative di mercato!

Di seguito le novità del 25/08/2021 con le rispettive percentuali:

IN ENTRATA:

SPESA TOTALE: 19 MILIONI*

Incluso riscatto di Politano (19 milioni)

_______________________________________

IN USCITA:

INCASSO TOTALE: 6 MILIONI

_______________________________________

_______________________________________

Di seguito tutte le notizie del 26-08-2021:

9:00 De Laurentiis ha avuto contatti con degli emissari dell’Olympiacos per Manolas. In caso di cessione difficile pensare che il Napoli possa puntare ad operazioni in entrata in quel ruolo. Lo riporta Il Mattino.

8:40 Prosegue la trattiva Marsiglia-Ounas. Battuta la concorrenza del Torino, decisiva la volontà del calciatore di tronare in Francia. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

8:20 La cessione di Ounas al Marsiglia potrebbe sbloccare il mercato del Napoli in entrata. I nomi che piacciono per il reparto di centrocampo sono Youssouf del Saint-Etienne, Berge dello Sheffield United e Sofyan Amrabat della Fiorentina. Il favorito resta il calciatore francese. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.