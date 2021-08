MONDONAPOLI TV – Ounas-Marsiglia, i profili per il centrocampo, ipotesi Insigne “falso nueve” a Genova, sorteggi Champions League: rileggi le ultime notizie

Benvenuti nell’ottantacinquesimo appuntamento con il notiziario targato MondoNapoli TV.

Il primo talk è stato dedicato al possibile trasferimento di Ounas al Marsiglia. L’eventuale cessione dell’algerino potrebbe portare il Napoli a chiudere l’acquisto di un centrocampista.

Inoltre abbiamo parlato dei profili che piacciono alla dirigenza partenopea per il centrocampo. I principali nomi sono 3: Youssouf, Amrabat e Berge. Per Youssouf e Berge è difficile trovare l’intesa con i rispettivi club sulla formula per concludere l’operazione. Decisamente più morbida la posizione della Fiorentina con Amrabat, ma su di lui c’è anche l’Atalanta.

Successivamente si è parlato di Genoa-Napoli. Vista l’assenza di Osimhen e Mertens, pare che Luciano Spalletti voglia lanciare Lorenzo Insigne come “falso nueve” dal primo minuto.

Infine abbiamo concluso analizzando i sorteggi di Champions League, in particolar modo di Juventus, Inter, Atalanta e Milan.

