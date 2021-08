Il calciomercato entra nel vivo e per gli azzurri è di nuovo tempo di trattative: il Napoli si muove per rinforzare la rosa e regalare all’allenatore Luciano Spalletti i rinforzi necessari a tornare ai vertici del prossimo campionato. Con la nostra rubrica potrete restare sempre aggiornati sulle percentuali e sulle ultime news relative alle trattative di mercato!

Di seguito le novità del 25/08/2021 con le rispettive percentuali:

IN ENTRATA:

SPESA TOTALE: 19 MILIONI*

Incluso riscatto di Politano (19 milioni)

_______________________________________

IN USCITA:

INCASSO TOTALE: 6 MILIONI

_______________________________________

_______________________________________

Di seguito tutte le notizie del 25-08-2021:

11:20 – Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, il Napoli chiede 15 milioni per cedere Kostas Manolas, cifra ritenuta troppo alta dall’Olympiacos che non sembrerebbe in grado di soddisfare le richieste degli azzurri.

10:20 – Il Torino si tira indietro dalla lotta per Sofyan Amrabat, come annuncia Tuttosport. Per il marocchino, adesso, è lotta a due tra Napoli e Atalanta, ma come riportato da La Gazzetta dello Sport, i bergamaschi sarebbero in vantaggio ed il Napoli starebbe pensando a Pjanic.

9:40 – Il Marsiglia avrebbe offerto 13 milioni di euro al Napoli per Adam Ounas, ma Luciano Spalletti si sarebbe opposto alla cessione dell’algerino. Questo è quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

8:20 – Stando a quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, sul taccuino di Cristiano Giuntoli ci sarebbero tre nomi per il ruolo di centrocampista: Amrabat, Berge e Youssouf.