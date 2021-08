Dries Mertens è ancora alle prese con i postumi dell’operazione alla spalla effettuata dopo l’Europeo e non sarà a disposizione per la gara contro il Genoa di domenica prossima. A tal proposito, La Gazzetta dello Sport si è focalizzata sui tempi esatti di recupero del belga, che dovrebbe tornare in campo ad inizio ottobre. Fino a quella data, Luciano Spalletti dovrà inventarsi altre soluzioni per l’attacco del Napoli.