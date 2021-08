Genoa-Napoli, Spalletti ha due soluzioni per sostituire Osimhen

Il Napoli contro il Genoa dovrà fare a meno di Victor Osimhen, squalificato per due giornate dopo l’espulsione rimediata contro il Venezia. Dries Mertens, inoltre, è reduce da un’operazione alla spalla e sarà disponibile solo dopo la sosta e, per il ruolo di attaccante centrale per la gara contro il Genoa, Luciano Spalletti ha due soluzioni. Come riporta Tuttosport, infatti, il tecnico toscano potrebbe schierare Andrea Petagna oppure puntare su un falso nueve inserendo Hirving Lozano e facendo agire al centro dell’attacco uno tra il messicano e Lorenzo Insigne.