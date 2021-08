CdS – Rosso Osimhen: oggi la decisione del Giudice Sportivo

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, si sofferma sul cartellino rosso rimediato da Victor Osimhen alla sua prima di campionato contro il Venezia.

Quest’oggi, il Giudice Sportivo prenderà provvedimenti in merito all’espulsione del nigeriano. Stando a quanto riportato dal quotidiano, la squalifica potrebbe essere di una giornata, in quanto il fallo commesso non dovrebbe essere ritenuto atto da “gioco violento”.

Se la decisione dovesse essere tale, l’attaccante del Napoli salterebbe soltanto la prossima sfida contro il Genoa (29 agosto, ore 18:30, stadio Luigi Ferraris).

L’allenatore partenopeo, Luciano Spalletti avrebbe nuovamente Osimhen a disposizione in vista del big match contro la Juventus di Massimiliano Allegri, previsto per il 12 settembre.