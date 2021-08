Il calciomercato entra nel vivo e per gli azzurri è di nuovo tempo di trattative: il Napoli si muove per rinforzare la rosa e regalare all’allenatore Luciano Spalletti i rinforzi necessari a tornare ai vertici del prossimo campionato. Con la nostra rubrica potrete restare sempre aggiornati sulle percentuali e sulle ultime news relative alle trattative di mercato!

Di seguito le novità del 23/08/2021 con le rispettive percentuali:

IN ENTRATA:

SPESA TOTALE: 19 MILIONI*

Incluso riscatto di Politano (19 milioni)

IN USCITA:

INCASSO TOTALE: 6 MILIONI

Di seguito tutte le notizie del 23-08-2021:

15:50 ESPN – Il Napoli ha chiesto informazioni per Pjanic: altri due club di Serie A hanno chiesto informazioni, parliamo di Milan e Juventus, con il bosniaco che preferirebbe tornare a Torino.

14:20 Ciro Venerato, esperto di calciomercato Rai, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Il budget del Napoli è di zero euro. La Fiorentina potrebbe cedere Amrabat in prestito per 2 milioni ma gli azzurri non possono chiudere. Per motivi tattici, invece, non arriveranno né Pjanic e né Torreira. Al Napoli serve un centrocampista fisico come lo era Bakayoko, ma Zakaria e Berge non sono arrivati per motivi economici”.

13:15 Stando a quanto riportato dal sito ufficiale di Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato Sky, il club azzurro avrebbe avviato i primi contatti per Sofjan Amrabat. Il calciatore della Fiorentina, cercato dal Napoli già in passato, ha però un costo alto e non sarà facile strapparlo ai viola di Commisso.

11:20 – Oggi incontro tra l’entourage di Pjanic e la Fiorentina per parlare del calciatore. L’ostacolo principale rimane l’ingaggio elevato del bosniaco. Lo riporta TuttomercatoWeb.

11:00 – Il futuro di Insigne è sempre di più azzurro. Difficile che possa andare via, lo riporta Ciro Venerato.

9:20 – Gli ultimi giorni di mercato saranno decisivi per stabilire il futuro di Manolas. ADL non lo venderà per meno di 15 milioni. Lo riporta Il Corriere dello Sport.

9:05 – Il Napoli sarebbe finito sulle orme di Junior Messias del Crotone. Lo riporta Alfredo Pedullà.

8:50 – Il Napoli si inserisce nella corsa a Pjanic, anche Juventus e Fiorentina ci prova. Secondo Il Corriere dello Sport il Barcellona potrebbe aprire al prestito.