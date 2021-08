Napoli alla ricerca di un centrocampista per completare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Stando a quanto riportato dal sito ufficiale di Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato Sky, il club azzurro avrebbe avviato i primi contatti per Sofjan Amrabat. Il calciatore della Fiorentina, cercato dal Napoli già in passato, ha però un costo alto e non sarà facile strapparlo ai viola di Commisso.