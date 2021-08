Spalletti: “Oggi buona gara, il pubblico ci ha dato una grande mano. Insigne si merita la fascia e l’affetto dei tifosi. Dobbiamo avere cazzimma”

“Credo che il mio Napoli sia stato sfacciato, i comportamenti in mezzo al campo sono stati indicativi. Nel primo tempo abbiamo fatto rodaggio, siamo partiti un poco lenti, il baricentro era basso e Zanetti aveva impostato bene la partita. Nel secondo tempo l’abbiamo spuntata grazie alla tenacia e al nostro gioco. Poi Lorenzo, il nostro capitano alla seconda volta non ha sbagliato, e lì ha fatto vedere a tutti come si fa e ha fatto vedere la sua forza. Con i due centrali siamo andati a stanare il centrocampista di turno, e abbiamo anche creato superiorità numerica. La partita è un contenitore che va riempito con determinati atteggiamenti e situazioni che poi possono stimolarci. Insigne, come tutti i grandi leader, da la possibilità a tutti i calciatori che poi gli giocano intorno di migliorare, lui è il capitano e si è guadagnato di esserlo. In tutta la sua carriera ha dimostrato di meritarsi questi eloggi, e anche il modo di richiamare il pubblico mi è piaciuto, questo pubblico ci da una grande mano. A noi non ci manca niente, non bisogna lamentarsi, altrimenti diventi uno che va a rovistare nei piani degli altri, noi abbiamo una nostra identità e una nostra personalità. La parola cazzimma la conosco, e un po’ di cazzima la dobbiamo avere”.

Così Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Napoli-Venezia.