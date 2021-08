“Ho deciso di schierare il 4-3-3 perché è nelle corde di questa squadra ed esalta le qualità dei calciatori, Fabian e Zielinski sono delle mezze ali e lì sono a loro agio. Insigne in settimana è stato preservato per questa gara, ma niente di grave. Lorenzo è sereno, non ha nessun problema anzi è uno che giornaliermente insegna agli altri come si fa”

Così ai microfoni di Dazn è intervenuto Luciano Spalletti prima di Napoli-Venezia.