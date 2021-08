Come abbiamo visto pochi giorni fa, il Napoli avrà tre maglie realizzate da Emporio Armani per questa stagione: azzurra, bianca e rossa. Stando, però, a quanto comunicato sul sito ufficiale della Lega, il club azzurro avrà anche una quarta maglia che sarà blu e verrà presentata nel corso della stagione. Tra le foto di presentazione era spuntata una maglia blu, con il quale il Napoli si sta allenando, e non è da escludere che possa rifarsi proprio a quella maglia ma con qualche ricamo in più.