LIVE – Napoli 2-0 Venezia: e’ finita al Maradona, trionfa il Napoli

Live:

93‘ – Finisce 2-0 per il Napoli in inferiorità numerica, prima Insigne e poi Elmas firmano la vittoria azzurra.

90‘ – Il quarto uomo esibisce la lavagna luminosa, saranno 3 i minuti di recupero.

80‘ – Il Venezia continua ad attaccare, il Napoli tiene botta e butta nella mischia Petagna

73‘ – Goooooool di Elmas! Raddoppia il Napoli con macedone, grande azione del Napoli che con il triangolo fra Insigne e Lozano permette poi ad Elmas di coordinarsi per il gol. 2-0

67‘ – Azione pericolosa del Venezia che con Forte sfiora il pareggio, il palo salva il Napoli

60‘ – Altro fallo di mano in area di rigore, Aureliano indica nuovamente il dischetto. Rigore per il Napoli: sta volta Insigne non sbaglia è 1-0

59‘ – Cambi in vista per il Napoli, Spalletti chiama per il riscaldamento Ounas e Lozano

55‘ – Fallo di mano in area di rigore, Aureliano indica il dischetto. Rigore per il Napoli: sbaglia Insigne, alta sulla traversa, i tifosi lo incoraggiano

50‘ – Cambio fra le fila del Venezia, entra Svaboda.

46‘ – Le squadre tornano in campo, tutto pronto per l’inizio del secondo tempo.

45‘ – Napoli in affanno, difficile uscire palla al piede. Termina il primo tempo.

33‘ – Si accascia a terra Zielinski, infoertunio muscolare per lui. Spalletti pensa al cambio, è pronto al suo posto Elmas!

22‘ – Espulso Osimhen! Tutti increduli, eccessiva reazione di Osimhen alla marcatura di Heymans. Napoli in 10

21‘ – Sfiora la rete Politano! Rete sfiorata dal numero 21, gran palla di Insigne che mette il pallone profondo in area e ci arriva proprio lui, parata di Maenpaa, calcio d’angolo

19′ – Gli azzurri provano ad impensierire la difesa del Venezia, azione confusa che termina con il tiro di Di Lorenzo, di poco a fil di palo.

14′ – Il Venezia prova ad uscire con Johnsen, che tenta la conclusione ma trova Meret.

7′ – Napoli pericoloso con Osimhen, che tiene il pressing alto su Maenpaa prova ad anticipare il portiere toccando il pallone che non trova lo specchio.

1′ – Le squadre sono in campo, è davvero tutto pronto. Fischia Aureliano, si comincia!

Tutto pronto al Maradona, tanto entusiasmo dei tifosi intervenuti allo stadio fra cori per Lorenzo Insigne e la squadra.

Preview:

Allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli è tutto pronto per l’inizio della stagione 2021/22. In campo Napoli e Venezia, pronte a darsi battaglia. Da una parte il nuovo Napoli di Spalletti che ricomincia dalle certezze, in difesa c’è Koulibaly; a centrocampo ritroviamo Zielinski; in attacco il terzetto è composto da Politano, Osimhen e Insigne. Dall’altra parte c’è la compagine Venezia, la Cenerentola del campionato, neopromossa in Serie A e con la voglia di restarci dopo anni di assenza.

Formazioni Ufficiali:

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Insigne.

Venezia (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Fiordilino, Peretz, Heymans; Di Mariano, Forte, Johnsen. All: Zanetti