Koulibaly: “Oggi abbiamo fatto una buona gara, su Insigne dico questo. Spalletti ci ha dato più fiducia”

“Mi fa molto piacere avere la fascia da capitano, mi sento bene qui, sto bene lo sapete. Ereditarla da Lorenzo (ndr Insigne) mi fa molto piacere, poi lui ci ha dato una grande mano, correva come un pazzo lì davanti, ma ci abbiamo provato da subito. Spalletti è venuto nel modo giusto secondo me, non è venuto stravolgendo quello che avevamo fatto in passato, ma ci ha incoraggiato e dato delle soluzioni in più e stiamo facendo molto bene. Noi vogliamo Insigne qui con noi, so che è una situazione difficile quando ti manca un anno di contratto, ma tutti gli vogliamo bene e anche i tifosi gliene vogliono, e oggi gliel’hanno dimostrato”.

Così Kalidou Koulibaly è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Napoli-Venezia.