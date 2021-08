Elmas: “Sono contento dei tre punti, voglio vedere sempre lo stadio pieno”

“Dopo una partita come quella di oggi, giocata indietro posso dire che è stato un po’ difficile ma l’affetto dei tifosi ci ha dato una grande mano. Speriamo di avere sempre lo stadio pieno. Con questa squadra mi trovo bene, sono davvero molto felice, allenarmi e giocare con questi campioni è bellissimo. Segnare è sempre bello, ma sono contento dei 3 punti conquistati in una partita così ostica. Sento sempre la fiducia del mister, io sono molto felice ma bisogna dimostrarlo sul campo, è importante per me fare bene e voglio fare anche di più, vediamo come va. Lorenzo Insigne lo conoscete tutti, è un campione vero dentro e fuori dal campo. Un leader a tutti gli effetti.”

Così Elijf Elmas è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Napoli-Venezia.