Sky – Napoli-Venezia, le ultime dai campi: un ballottaggio in difesa e certezze davanti per Spalletti

L’esordio del Napoli in campionato si avvicina. C’è tanta attesa per la sfida di domani contro il Venezia, soprattutto per assistere al debutto ufficiale del nuovo corso targato Luciano Spalletti. La redazione di Sky Sport, a tal proposito, ha fatto il punto sulle ultime dai campi per quanto riguarda entrambe le squadre.

Il Napoli arriva con qualche ballottaggio e tante certezze. Il primo grande dubbio è in difesa, in quanto il mister toscano dovrà decidere chi schierare dal 1′ tra Manolas e Rrahmani a far coppia con l’intoccabile Koulibaly. A centrocampo spazio a Lobotka e Zielinski, con Fabian Ruiz in vantaggio su Elmas. Davanti partirà il tridente formato da Insigne, Osimhen e Politano.

Il Venezia si presenta invece con ben quattro squalificati, per la precisione Vacca, Modolo, Mazzocchi e Aramu. Nel 4-3-2-1 di mister Zanetti ci sarà Forte come punta centrale con Sigurdsson e Johnsen alle sue spalle. A centrocampo non è al meglio Crnigoj ma dovrebbe stringere stringere i denti nonostante un problema alla mano. In difesa sono certi del posto Ebuehi e Schnegg.