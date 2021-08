La nuova stagione ormai alle porte, domani allo Stadio Diego Armando Maradona ci sarà il debutto contro il Venezia. Oltre ad essere pronti e carichi Luciano Spalletti e i suoi uomini per questo nuovo inizio, il club partenopeo ha ufficializzato le maglie da calcio in vista della prossima stagione. Gli sponsor sulla nuova casacca di gioco saranno ben 4: EA7, Amazon, Lete e MSC. Ricordiamo che il Napoli non ha più un vero e proprio sponsor tecnico (Kappa lo scorso anno versava nelle casse azzurre circa 8 mln di euro l’anno) e da questa stagione produrrà autonomamente le proprie divise di gioco.

Andiamo a scoprire quanto è il guadagno che incassa la società partenopea dai rispettivi sponsor.

Dal nuovo sponsor di manica Amazon, il Napoli ha siglato un accordo sulla base triennale a due milioni l’anno, con la possibilità di incremento stagione dopo stagione. Dal binomio MSC-Lete, il club partenopeo percepisce annualmente una cifra intorno ai 9 milioni di euro.

Infine con lo sponsor EA7 di Giorgio Armani la società non percepirà introiti. Inoltre una parte degli incassi dei prodotti commercializzati, verrà destinata al territori ed ai beni comuni.

Il valore totale della nuova maglia degli azzurri equivale quindi a circa 11 milioni di euro l’anno, somma ben più bassa rispetto alle divise delle squadre competitor.

La Juventus, infatti, incassa solamente da Adidas circa 51 milioni di euro l’anno; il Milan 15 milioni annui da Puma; l’Inter 10 milioni l’anno dalla Nike e la Roma 5 milioni di euro annui dalla Nike.