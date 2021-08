CorrSport – Offerta Inter per Insigne, i nerazzurri inseriscono una contropartita: cifre e dettagli

Continua il pressing dell’Inter su Lorenzo Insigne, con i nerazzurri che vorrebbero prenderlo subito approfittando della scadenza del contratto nel prossimo anno. La strategia del club di Suning è chiara: non avendo a disposizione tanti milioni cash, i nerazzurri vorrebbero inserire nell’affare il cartellino di Alexis Sanchez, esubero per Simone Inzaghi e per il club. Secondo l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l’offerta sarebbe ‘completata’ da 15 milioni cash.

Secco No di ADL, che valuta il neo-campione d’Europa circa 30 milioni di euro, senza contropartite.