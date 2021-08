Il calciomercato entra nel vivo e per gli azzurri è di nuovo tempo di trattative: il Napoli si muove per rinforzare la rosa e regalare all’allenatore Luciano Spalletti i rinforzi necessari a tornare ai vertici del prossimo campionato. Con la nostra rubrica potrete restare sempre aggiornati sulle percentuali e sulle ultime news relative alle trattative di mercato!

Di seguito le novità del 19/08/2021 con le rispettive percentuali:

IN ENTRATA:

SPESA TOTALE: 19 MILIONI*

Incluso riscatto di Politano (19 milioni)

IN USCITA:

INCASSO TOTALE: 6 MILIONI

Di seguito tutte le notizie del 19-08-2021:

19.40 Il giornalista greco, Giannis Chorianopoulos, su Twitter, ha rivelato che, al momento, c’è una distanza di 3 milioni di euro, tra il Napoli e l’Olympiacos, per Kostas Manolas.

19.10 Sokratis: “Manolas? Lo conosco da tanti anni. Abbiamo giocato insieme in Nazionale, lui conosce il nostro club molto meglio di me. Oggi giochiamo una partita importante, poi vedremo cosa succederà…”

18:40 Davide Marfella ritorna a Napoli. Il classe ’99, cresciuto nel vivaio partenopeo, sarà il terzo portiere degli azzurri dopo tre stagioni a Bari.

17.40 Nikita Contini è un calciatore del Crotone. Attraverso una nota sul sito, il club calabrese ha ufficializzato il nuovo acquisto: “Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito dalla Ssc Napoli, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nikita Contini”.

15:40 Youssouf e Camara, uno esclude l’altro. Il centrocampista dell’Olympiakos sembrerebbe l’indiziato numero uno per il centrocampo partenopeo, ma il più accessibile è Youssouf che comunque regala delle insidie. Giuntoli è a lavoro per rimuovere l’obbligo di riscatto del Saint-Etienne. Questo è quanto riporta “Ts”.

15:38 Dopo essere sfumato Emerson Palmieri, il Napoli si concentra su Reinildo Mandava. Vista la situazione contrattuale del calciatore, De Laurentiis può acquistarlo solo a titolo definitivo. Lo riporta Tuttosport.

15:10 Il Napoli cederebbe Ounas per una cifra intorno ai 16 milioni di euro. Difficile il rinnovo di Insigne prima del 31 agosto. Lo riporta Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

14:31 Oggi la firma di Davide Marfella con il Napoli, arriva a titolo definitivo dal Bari. Lo riporta Nicolò Schira.

14:40 Secondo quanto riferito da “Tuttomercatoweb” ADL per la cessione di Manolas avrebbe chiesto 20 milioni mentre la proposta dell’Olympiakos è di 8 milioni. La distanza è importante e per facilitare il tutto, il 44 azzurro sarebbe disposto ad abbassare il proprio stipendio dai 4,5 ai 1,8milioni.

14:20 Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport” l’Inter sembra allontanarsi da Lorenzo Insigne dato l’importante ingaggio che percepisce. Unica soluzione è la cessione di Sanchez che alleggerirebbe le casse nerazzurre. In cima alla lista dei desideri per l’Inter c’è Marcus Thuram che ha fatto allontanare il 24 azzurro da Milano.

13:30 Secondo quanto riferito da Ciro Venerato, Kostas Manolas, starebbe spingendo per la cessione e l’Olympiakos si è fatta avanti per riportare in patria il greco. Il Napoli sarebbe disponibile a scendere fino ai 10 milioni, intanto il 44 azzurro sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio. Le parti sono ancora lontane.

12:40 Secondo quanto riferito da Ciro Venerato, il Napoli non avrebbe rilanciato per Emerson Palmieri, data la volontà del calciatore di trasferirsi al Lione grazie ai rapporti ottimali col ds Juninho e con l’amico Paquetà.

9:40 Joaquin Correa è il primo nome di Marotta, richiestogli da Inzaghi, per la sostituzione dell’infortunato Sanchez: Insigne è una pista che l’Inter valuta, ma non come prioritaria. Lo riporta il Corriere dello Sport.

9:20 Giuntoli è al lavoro per piazzare anche alcuni esuberi, come Machach, Zedadka, Costa e Gaetano. Ounas potrebbe partire in caso di offerta congrua(20 milioni), ma l’alta richiesta spaventa le pretendenti: non è da escludere una permanenza con rinnovo. Lo riporta Il Corriere dello Sport.

9:00 La cessione di Manolas potrebbe finanziare tre colpi in entrata: infatti, Giuntoli sta lavorando alle piste Mandava e Youssuf tra difesa e centrocampo. In caso di partenza del greco, uno tra Senesi o Rugani sarà il nuovo centrale difensivo. Lo riporta Il Corriere dello Sport.