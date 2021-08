Gazzetta – Sfuma Emerson Palmieri: due piste rimaste per la fascia sinistra

Il Napoli non ha avuto la possibilità di prendere Emerson Palmieri.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, l’affare con il Lione è in dirittura d’arrivo. Il calciatore piaceva al Napoli da tempo, soprattutto al direttore sportivo Giuntoli: l’impossibilità di investire dal punto di vista monetario è stato un problema non indifferente per la trattativa.

Estupinan e Reinildo Mandava sono gli altri due profili rimasti: per entrambi, difatti, l’ipotesi è quella di un prestito con diritto di riscatto. Il primo è in orbita azzurra da inizio mercato.