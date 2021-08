Gazzetta – ADL deciso sul mercato: poca liquidità e cessioni indispensabili

Il mercato del Napoli non è quasi mai partito.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, la poca liquidità di quest’anno non ha permesso al Napoli di investire in massa(soprattutto senza cessioni importanti). E’ probabile che questa venga seguita fino alla fine delle danze, con la sola eccezione dei prestiti richiesti dalla dirigenza per completare difesa e centrocampo.

Il Napoli non si muoverà senza alcuna cessione importante, come quella di Manolas(la cui offerta è di 18 milioni di euro).